Pasadas las 11 de la mañana de este ñunes 1º de Mayo, el gobernador Miguel Lifschitz comenzó con su discurso en la Legislatura provincial, dando así apertura al 135º periodo de sesiones ordinarias. Su discurso duró 1 hora y 5 minutos.

A lo largo de su mensaje, observado por legisladores, ministros, intendentes y ex gobernadores, abordó temas de coyuntura provincial, y a su vez, anuncio proyectos e inversiones a realizar a mediano y largo plazo en el territorio.

“Debemos recorrer la unión de los argentinos y los santafesinos a partir de proyectos que articulen a todos los sectores”, fue una de las primeras frases que deslizó el gobernador.

Más adelante se refirió a la coparticipación. “A pesar de las diferencias políticas con el gobierno nacional, hemos encontrado las puertas abiertas a esta discusión, a la vez que voluntad de escuchar y resolver los problemas. Desde el primer semestre del año pasado iniciamos conversaciones a fin de arribar a una solución acordada que permita establecer un moto actualizado de la deuda, también la forma y los plazos. Los tiempos se han extendido demasiado, sin embargo priorizamos las negociaciones politicas. Estimamos que el gobierno nacional tiene voluntad de resolver la situación de manera acordada y estamos a la espera de recibir una contra propuesta para llegar a un acuerdo”.

Sancor

A su vez, en su discurso el gobernador hizo hincapié a la situación de Sancor. “A estas horas se define el futuro de esta empresa. Sancor no es una empresa cualquiera, no es una empresa mas en crisis como tantas otras. Estamos hablando de la principal empresa de la provincia de Santa Fe, es la mayor fuente laboral privada de la provincia”.

“Sancor para Santa Fe no tiene precio, es nuestra y no la fundieron ni los directivos ni el gremio ni la baja del precio internacional de la leche, sino los gobiernos nacionales que no han invertido. El problema es si queremos garantizar la seguridad alimentaria de los argentinos, el desarrollo del interior y de la industria nacional. Es por eso, que confío en las buenas gestiones de la Nación al frente de las negociaciones, en que llegue un salvataje necesario para la empresa y confío en que todos estarán a la altura de las circunstancias. Les puedo asegurar que el gobierno provincial estará siempre cerca de los trabajadores”.

Desarrollo industrial

Lifschitz habló también del Plan industrial “entendiendo el desarrollo como inclusión social, la distribucion del ingreso e igualdad de oportunidades. Nuestras metas son fomentar inversiones, crear empresas que permitan que la economía evolucione para tener una sociedad mas justa. Creemos en una acción presente del estado con planes y estrategias de mediano y largo plazo fomentando la inversión privada”.

Destacó el plan de desarrollo industrial puesto en marcha por su gobierno, con una inversión de 700 millones de pesos en 2016, lo que permitió una experiencia con resultados positivos y con un proyecto de ley de promoción y desarrollo de actividades industriales. “La unidad de monitoreo de inversiones anunció 26 mil millones de pesos de inversiones privadas en la provincia, casi la mitad pequeñas inversiones distribuidas en todo el territorio provincial. Turismo, comercio y servicios han sido priorizados dentro de las políticas productivas”.

Economía social

“El plan de economía social prevé una inversión de 750 millones de pesos en inversiones en tres años para capacitaciones y asistencia. Promoverán este año mas de mil proyectos de emprendedores en 80 localidades de la provincia. Sin dudas que el sector agropecuario es el que menos necesita de las políticas del estado. Sin embargo, quiero destacar como hito la creación de fondo de inversión y desarrollo de 400 millones de pesos para asistir a 1,300 pequeños establecimientos tamberos afectados por las inundaciones. A futuro promoción del desarrollo con la inversión de la provincia”.

Con enfasis, el gobernador aseguró que “este 2017 tiene que ser el año del trabajo en Santa Fe, estamos en condiciones de apostar a que sea un año récord para la generación de empleo. Trabajaremos con el sector privado y social para desarrollar el trabajo en todas sus variantes. Vamos a presentar una agenda de trabajo decente y potenciar el programa redes con más de mil cursos para jóvenes y adultos”.

Energía y gas, prioridades

Lifschitz dedicó un párrafo aparte a la inversión en energía. “Este año tenemos que avanzar en un marco regulatorio de la actividad eléctrica para regular la EPE y las copoperativas. Queremos una EPE moderna y eficiente en manos del estado y al servicio de los usuarios y empresas. El Fondo de Electrificación rural está financiando 350 millones de pesos para obras de aplicación y cambio de red en zonas rurales del norte. El gas natural también es prioridad con el impulso de la empresa provincial de gas”.

Otro de los aspectos priorizados en su mensaje fue la emisión de títulos de deuda tras el envio del proyecto de ley y su aprobación. “Se pusieron en marcha procedimientos para lograr la emisión en dos tramos de los 500 millones de dolares autorizados. Con esta emisión podemos decir que Santa Fe es la provincia con menor nivel de endeudamiento. El total de la deuda a abonar en los próximos 20 años representa menos de un mes de recursos provinciales y en similar sentido, los intereses representan en el presente año tan solo 2.1 los recursos correintes netos de coparticipación a Municipios y Comunas”.

Dentro de lo referido al Presupuesto 2017, Miguel Lifschitz destacó la conclusión de las negociaciones salariales paritarias con el sector publico, docentes y trabajadores de la provincia. Las decisión es mantener el dialogo para buscar alternativas y ofertas para mejorar los salarios con clausula gatillo. “Pretendemos así mantener la calidad del salario obtenida trabajosamente en los últimos años”.

Seguridad

El gobernador del Frente Progresista, Cívico y Social habló en su mensaje de uno de los temas que más preocupa a los vecinos, como lo es la inseguridad. “Por eso surgió el plan abre, como una herramienta de intervención en la provincia, con mas de 50 barrios intervenidos en el centro y sur de la provincia. Mejoramiento barrial en las viviendas y calles. Ahora iniciamos una segunda etapa de mayor profundidad en el abordaje social , con el Plan Abre Familia para golpear la puerta de cada vecino y acercarle las políticas y acciones de nuestro gobierno y garantizar derechos básicos”.

La seguridad, la prevención y persecución del delito siguen siendo la principal demanda de los ciudadanos. En lo personal, me constituía un desafió mas importante. Hoy, 16 meses después siento que avanzamos, porque creo que encontramos una senda entre todos y que se trata de seguir avanzando paso a paso. Encaramos una lucha frontal contra el narcotrafico, desbaratando organización complejas con trabajo coordinado con las Fuerzas Federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación. También atacamos el narcomenudeo con mayor presencia policial en rutas y en las grandes ciudades con más patrullaje, inversión en equipamiento tecnología , cárceles y comisaria. En las próximas semanas, estaremos habilitando un centro de la policía científica en Recreo”.

Salud

Dentro de su mensaje, el gobernador destacó que “la salud publica es un trabajo en red, con la recuperación de grandes efectores, el mejoramiento de indicadores que posicionan a Santa Fe con los indices mas bajos de mortalidad infantil y materna”.

“Este año comenzarán a funcionar los hospitales de Venado Tuerto, Ceres y el CEMAFE. Además adjudicamos la etapa final de la obra del hospital de Reconquista y el Iturraspe de Santa Fe”.

Justicia

El gobernador afirmó “hemos dado pasos en reforma justicia penal . Estamos empezando a verificar en la realidad los resultados positivos. Se inicia una nueva etapa para lograr mejores resultados, es por ello que hemos puesto en marcha el organismo de investigaciones, Se aceleró, así, la cobertura de cargos vacantes.

Educación y cultura

Otro de los grandes temas abordados durante su discurso fueron la cultua y educación, donde se refirió al proyecto de ley que encaró su gobierno. “La discusión de la ley de educación es un ejemplo de construcción colectiva de un proyecto. Este año, el destino del 36% del presupuesto en educación, lo que significa 2 mil millones de pesos en infraestructura escolar invertidas en dos años de gestión. Ademas la calidad de formación docentes, hemos priorizado la educación inicial, podemos decir que todos los niños de 4 años han tenido lugar en la educación inicial. Falta mucho todavía, sobretodo en el colegio secundario para lograr que todos los jóvenes lo terminen. Por eso, seguiremos apostando al Programa “Vuelvo a estudiar”.

Obras públicas

Lifschitz aseguró que se ha encarado “el plan de infraestructura mas importante en Santa fe en la ultimas décadas, solventado con recursos propios. Se prioriza la recuperación de la red de rutas pavimentadas, encarando nuevas rutas de acceso a pueblos para terminar la gestión con todos los pueblos con accesos a las rutas”.

Respecto a las obras en acueductos, “han avanzado todos los que estaban en marcha, destacando el Acueducto Reconquista, la obra mas importante que estamos haciendo, con una inversión de mas de dos mil millones de pesos. También, el Acueducto Norte, Desvío Arijon, San Javier y el de la costa a Rincón, además del San Lorenzo financiado por nación.

Obras hidricas priorizado inversión ejecutada y en ejecucion, ciudades y cascos urbanos, fueron ejes del discurso. “Estamos en mora con la sanción en una ley de aguas, la urgencia y demanda del sector productivo para que avancemos”.

Por último, pero no menos importante, anunció el envio de un proyecto de ley para la regulación del transporte automotor de pasajeros, el cual consideró “en crisis”.

Reforma Constitucional

Finalmente, se refirió a la reforma de la Constitución que “ no es un tema mas. Es un tema que se puede plantear desde la política pero también desde la lógica de los ideales, de las banderas que hemos levantado durante nuestra vida. Hablar de la reforma es un desafió y una necesidad para que la política se encuentre con la sociedad para debatir y que la sociedad recupere la confianza en la política, dándole contenido al futuro y no solamente la discusión de la coyuntura. Es la oportunidad de pensar en el federalismo, hablar de justicia social, igualdad, para volver a hablar de soberanía, calidad institucional , transparencia y corrupción e igualdad de genero”.

“Queremos elegir el camino del futuro”, finalizó Lifschitz y dió inicio a las sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.