YÉSICA BOPP POR UNA BUENA CAUSA SE PRESENTA EN PERÚ

La boxeadora argentina Yésica Bopp, campeona mundial en la categoría minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), confirmó que volverá a pelear este mes, en Perú, en el marco del festival de boxeo "KO a las drogas" que organiza la AMB.

"Mi próxima pelea será en el festival 'KO a las drogas´ que organiza la AMB en Perú. Iba a ser en abril pero se pasó para mayo, así espero novedades y que nos confirmen rival y fecha", avisó la púgil de 33 años oriunda de Avellaneda con un record de 31 peleas ganadas y una sola caída.

"Mientras tanto sigo esperando a rivales como Jessica Chavez (28-4) e Ibeth Zamora (27-6), (NdeR: púgiles mexicanas), me gustaría enfrentarlas" agregó en diálogo con Télam en cuanto a sus deseos de combatir en el plano internacional. Y en el mismo sentido, manifestó: "Mi idea es pelear con las de afuera, las ganas están pero no se hacen las negociaciones, así que hay que esperar las ofertas".

La Tuti peleó el pasado sábado 22 en Azul ante la colombiana Luna del Mar Torroba, fue muy superior durante los siete asaltos y la retadora decidió no salir a combatir en el octavo. Consultada sobre su rival y la pelea explicó: "En el primer round la corto con derecha en punta cuando ella me tira la izquierda, vi que era más lenta y round tras round me empecé a sentir más cómoda y tranquila, sabíamos que estaba pegando fuerte".

Su nuevo proyecto personal

Pero además de boxear, Bopp iniciará un nuevo desafío, ya que espera inaugurar pronto su gimnasio 'Gym y Boxing-Yesica Bopp" en Belgrano 233, pleno centro de su ciudad natal. "Es un proyecto propio, se me metió en la cabeza y no frené hasta construirlo, está cada vez más cerca y me da una felicidad enorme. La familia es un motor para no bajar los brazos y seguir tras los sueños. Hoy tengo mucha ansiedad porque falta poco, algunas habilitaciones y listo", comentó.

El gimnasio tendrá salón de musculación, diversas actividades y además de boxeo recreativo abrirá sus puertas a boxeadores de alto rendimiento. Al respecto, Bopp manifestó: "Los deportistas que quieran venir a entrenar podrán hacerlo, la idea es hacer eventos de boxeo". Consultada sobre si está en sus planes representar a boxeadores o guiarlos, Bopp confió: "Me encantaría manejar boxeadores, se los errores que se cometen y me gustaría hacer las cosas se bien, se puede trabajar bien y que ganen todos.

Su pareja y padre de su hija Ariadna Morena, el boxeador Alejandro 'El Cuervo' Silva (3-0-1), será el primer profesional que tendrá el gimnasio y consultada respecto a sus aptitudes aseguró: “Aprende rápido y logra buenos resultados, mete todo su empeño y trabaja con los mejores (su DT es Juan Ledesma)".

"Está tomando mucha experiencia, hay que seguirlo porque será un gran boxeador, continúa puliéndose física y técnicamente, está en una categoría brava (peso mediano ligero) pero va por buen camino" añadió.

"Siempre ame el deporte, le di todo y me devolvió lo mismo, hice las cosas con ganas y me devolvió lo que quería, el deporte fue una herramienta para conseguir lo que necesitaba" concluyó en relación a la importancia del boxeo en su vida.