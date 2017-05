"Sobre la ciudad de Santa Fe en particular, el Acuerdo Capital que nombró varias veces, ese conjunto de obras que tomamos el compromiso de hacer frente a la ciudadanía. Muchas de esas obras están en marcha, otras se empezaron a licitar, y otras todavía no arrancaron, y nos gustaría que fuera más rápido, pero el gobernador ratificó ese compromiso y eso es muy importante para la ciudad", resaltó

"Hay decisiones del gobernador, respecto a lo que atañe al área metropolitana de Santa Fe muy importantes, incluso licitaciones que ya están realizadas. Pero, hay muchas de estas obras que no han comenzado todavía y tal vez hay demoras burocráticas o de otro tipo, y nos gustaría que fuera más rápido. Me consta también que es la voluntad del gobernador que esas obras no se demoren y que podamos iniciar las que no iniciaron, y las que empezaron que no pierdan ritmo", continuó.

En esa línea, consultado respecto los trabajos puntuales con demoras, Corral enumeró algunas: "El desagüe Mariano Comas, el desagüe Gorriti, la Casa de la Cultura, y un paquete de pavimientación de calle Quintana y J.J. Paso, que fue licitado y todavía no ha comenzado. Incluso algunas tienen varios meses ya de licitación y para poder cumplir con ese compromiso que tomamos esas obras tienen que tomar ritmo".

Respecto de los otros tramos del discurso de Lifschitz resaltó que "hubo mucha presencia del tema del trabajo, de las Pymes y de los jóvenes", y que se sintió "muy identificado con las dimensiones señaladas por en el discurso del gobernador".

Ante la pregunta sobre las afirmaciones del primer mandatario provincial sobre SanCor, dijo que es "un tema que preocupa a todos", porque se trata de "un emblema para la provincia", y que a su vez es una industria que le da valor a la producción de miles de tamberos.

"Evidentemente hubo problemas de gerenciamiento que hay que resolver, porque no alcanza con fondos del estado nacional o del estado provincial, y hay que tomar decisiones seguramente dentro de la propia empresa, y todos los actores tienen que comprometerse", expresó.

"Que esté en la agenda del gobernador es una muy buena noticia. Nos consta su preocupación, nosotros también hemos ayudado con gestiones frente al gobierno nacional, pero es un tema que no tiene una solución sencilla, ni de un día para el otro, para que sea sustentable en el tiempo", finalizó.