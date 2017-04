El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este sábado que realizó un trabajo extraordinario en sus primeros cien días en el cargo, a tal punto que este período fue prácticamente "el más exitoso de la historia" del país.

"Estoy convencido de que estos primeros cien días de mi gobierno son casi los más exitosos de la historia de nuestro país", dijo Trump en su alocución semanal, emitida este sábado.

Por otra parte, el magnate se quejó en Twitter de que la prensa no está resaltando los logros que ha conseguido, entre los que destacó "las fronteras fuertes".



"Los principales medios (falsos) de comunicación rechazan contar nuestra lista larga de logros, incluidos la firma de 28 leyes, fronteras fuertes y gran optimismo", escribó Trump en Twitter.



El presidente arremete a menudo contra los medios de comunicación críticos con él y los acusa de publicar "noticias falsas". Hace unos días dijo que no importa lo que consiguiera hacer en esos primeros cien días de mandato, que los medios no lo iban a reconocer.

De todas maneras, hay importantes proyectos del republicano que hasta ahora no pudieron concretarse, como su intento de enterrar Obamacare, la reforma sanitaria de Barack Obama, y el veto migratorio a los ciudadanos de varios países de mayoría musulmanes, bloqueado por los tribunales. Además, aún no está claro cómo financiará el muro en la frontera con México, una de sus grandes promesas.

Entre sus éxitos, Trump consiguió que el Senado aprobara la nominación del conservador Neil Gorsuch en el puesto vacante del Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de Estados Unidos.



Trump, que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, alcanzó este sábado los primeros cien días de mandato, un periodo que suele considerarse como un termómetro de un nuevo gobierno.