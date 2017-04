CUARTA DERROTA CONSECUTIVA: JAGUARES PERDIÓ ANTE SHARKS Y SE ALEJA DE LOS PLAYOFFS

Luego de un mes, los Jaguares volvieron a presentarse frente a su público en la cancha de Vélez. Pero qué lejos parece haber quedado aquella gran actuación ante Reds. En su regreso al país, los Jaguares perdieron un partido clave ante Sharks por 33-25 y se alejaron peligrosamente de la clasificación a los playoffs.

Ahora son ocho los puntos que separan a los Sharks de los Jaguares con seis partidos por jugar. Y si bien todavía subsisten posibilidades de meterse en cuartos de final, ya que los sudafricanos tienen un fixture levemente más complicado (deben recibir a Stormers y Lions), el objetivo quedó demasiado lejos. Recuperar la senda del buen juego que demostraron en las primeras cinco fechas es ahora el objetivo primordial de los argentinos, que acumulan cuatro derrotas consecutivas.

Luego de sufrir tres caídas en tierras sudafricanas, los Jaguares se encontraban ante la obligación de ganar en el regreso a casa. Para recuperar la confianza y volverse a poner en carrera de cara a los playoffs, pero también para reencontrarse con su juego, que en la gira sólo había aparecido por momentos en la derrota ante los subcampeones Lions. Sin embargo, no cumplieron ninguno de esos objetivos.

El partido fue parejo, de ida y vuelta, más entretenido que los anteriores ante el equipo de Durban, que se impuso en los cuatro enfrentamientos entre ambos entre 2016 y 2017. La ventaja en el marcador cambió de manos en varias ocasiones, pero los Jaguares no lograron capitalizar su momento de dominio, al final del primer tiempo.

Como era de esperarse, y como había sucedido en los tres duelos previos ante este durísimo contrincante, el resultado estuvo abierto hasta el final. Como las otras veces, fueron los Sharks los que impusieron condiciones en los minutos finales.

Los Jaguares retrocedieron en el aspecto defensivo y permitieron tres tries que parecieron demasiado fáciles: la primer al minuto de juego, la segundo al final del primer tiempo cuando parecían controlar el partido y habían recobrado la ventaja con dos tries (20-13) y el último a los 12 minutos de la segunda mitad, una conquista que sería determinante.

El apertura Curwin Bosch (18 puntos) capitalizó las pocas oportunidades que cedieron los Jaguares, que sólo cometieron ocho penales. Sin embargo, los argentinos, que también llegaron tres veces al in-goal, desaprovecharon las pocas oportunidades que cedió el rival. El try de Bautista Ezcurra a 18 del final puso el partido al alcance (30-25), pero desde ese momento primaron la defensa de los Sharks y los errores de los Jaguares.

Era un partido que se definiría en detalles, y así fue. Sin estridencias, los Sharks ejecutaron mejor en los momentos críticos y dejaron a los Jaguares al borde de la eliminación.

La síntesis

Jaguares: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Ramiro Herrera; Guido Petti y Marcos Kremer; Pablo Matera, Rodrigo Báez y Leonardo Senatore; Felipe Ezcurra y Nicolás Sánchez; Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. DT: Raúl Pérez.

Ingresaron: Matías Moroni, Gonzalo Bertranou, Santiago García Botta, Juan Martín Hernández, Benjamín Macome, Enrique Pieretto, Ignacio Larrague.

Sharks: Thomas du Toit, Chiliboy Ralepelle y Lourens Adriaanse; Ruan Botha y Stephan Lewies; Philip van der Walt (capitán), Jean-Luc du Preez y Daniel duPree; Michael Claassens y Curwin Bosch; Lwazi Mvovo, Jeremy Ward, Lukhanyo Am y Odwa Ndungane; Rhyno Smith. DT: Robert du Preez.

Ingresaron: Etienne Oosthuizen, Coonia Oosthuizen, Franco Marais, Tera Mtembu, Cobus Reinach, Johan Deysel.

Tantos en el primer tiempo: 2m try Del Walt convertido por Bosch (S); 11m penal Sánchez (J); 19m penal Bosch (S); 23m penal Sánchez; 25m penal Bosch (S); 29m try Tuculet convertido por Sánchez (J); 35n try Orlando convertido por Sánchez (J); 38m try E. Oosthuizen convertido por Bosch (S).

Resultado parcial: Jaguares 20 - Sharks 20.

Tantos en el segundo tiempo: 13m try Du Toit convertido por Bosch (S); 22m penal Bosch (S); 23m try Ezcurra (J); 40m penal Bosch (S).

Resultado final: Sharks 33-25.