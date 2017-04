VIOLENTO ENCUENTRO EN TELEVISIÓN ENTRE ULISES BUENO Y SU EX MUJER (video)

Desde entonces, todo fue escandaloso entre ellos. Hoy, por primera vez se cruzaron al aire en "Intrusos" (América) y se dijeron de todo: desde acusaciones mutuas de violencia hasta de infidelidad y de drogas.

Melisa estuvo en el estudio de "Intrusos" y Ulises salió al aire por vía telefónica. Él negó haber dicho que ella fuera la autora del robo millonario. "Sí, lo dijiste. Vos me pusiste como principal sospechosa", contestó ella. "¿Por qué te ponés tan mal, si no tuviste nada que ver?", insistió él. "¡Por eso mismo!", retrucó la mujer. "Pero si a todos nos están investigando…", planteó Bueno.

El cruce entre ambos estuvo plagado de acusaciones mutuas. "Vos no tenés amigos de Harvard, no te rodeás de universitarios…", le echó en cara Melisa cuando él dejó entrever que ella habría tenido novios vinculados con la delincuencia.

Pero lo más duro llegó cuando Ulises Bueno reconoció, por TV, haber golpeado a su ex mujer. "Sí, le levanté la mano, pero después de que ella me pegara dos trompadas en la cara a mí primero -dijo. Tampoco voy a dejar que abusen de mí. Me pateó la nariz y me pateó la oreja". "¡Ay, es muy fuerte…", manifestó Melisa, quien afirma que habría una grabación de aquella situación violenta. " Sí, yo estaba grabando porque ella estaba loca". admitió él.

"En México me rompió la cabeza de un cabezazo -afirmó Ferrris-. Eso fue después del casamiento de (Carlos) Tevez, donde se peleó con un invitado, no sé, por la abstinencia...". En aquella ocasión, Ulises había sido contratado para hacer un show privado en esa fiesta.

Después llegó el momento en el que se pusieron a discutir sobre la droga. "¿Soy el único que consume en la pareja? Ella es una chica muy sana…", ironizó Ulises. "Me costó un montón salir de esto. El amor por él me ayudó", contestó Melisa. Y agregó: "Uno de las cosas más fuertes que me pasaban era llegar a casa y verlo a él drogado, y encontrar una bolsa (de droga) en el baño. Y para un ex adicto, eso es lo peor que puede pasar…".

"Se me va cayendo la ilusión de volver con ella", dijo después del tremendo cruce el músico. "A mí ya se me fue", respondió ella. "Es una persona hipócrita", dijo él. "Lo aprendí de vos", siguió la pelea.

Antes de despedirse, Bueno trató de bajar el tono del conflicto: "Yo a ella no la culpé. Nunca la acusé. En el tiempo que estuvimos juntos la amé, la respeté, y traté de hacer las cosas lo mejor posible". Y, como se ve que en el mundo del espectáculo, el show siempre debe seguir, remató: "Los esperó a todos el sábado en el recital".