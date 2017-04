NÓMINA PRELIMINAR DE JUGADORES DE ÚBEDA PARA EL MUNDIAL SUB 20 (video)

El director técnico del seleccionado argentino sub 20, Claudio Ubeda, confirmó la lista de 21 futbolistas que participarán del Mundial que comenzará el 20 de mayo próximo en Corea del Sur.



Con la presencia de Lautaro Martínez, de Racing Club, y Ezequiel Barco, de Independiente, quienes estaban en medio de la puja entre la AFA y los clubes, el entrenador confirmó la nómina de los 21 juveniles que el próximo jueves 6 de mayo emprenderán el viaje por Asia.



La lista tiene a dos jugadores que militan en Europa como el mediocampista Santiago Colombatto, del club Trapani, de Italia, y el delantero Ezequiel Ponce, de Granada, de España, que encabezan los ocho nombres nuevos respecto al plantel que participó del torneo sudamericano de Ecuador en enero pasado.



La lista completa confirmada por el DT en diálogo con radio La Red la integran:



Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors).



Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela (Newell's Old Boys), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell's), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors).



Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing) y Ezequiel Barco (Independiente).



Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo).



Roffo, Miño, Montiel, Senesi, Mosevich, Palacios, Colombatto y Ponce son los ocho futbolistas que no estuvieron en la agónica clasificación obtenida en Ecuador.



Colombatto es zurdo y juega de volante central. Nació en Ucacha, Córdoba, y se fue de River a los 17 años para probarse en Cagliari, de Italia.



Allí, jugó en la temporada 2015/16 y logró el ascenso a la serie A. En agosto del año pasado fue cedido a Trapani, de la serie B italiana, luego de un fugaz paso por Pisa de la misma división.



Ponce es rosarino y en 2013 debutó en la primera de Newell's Old Boys con 16 años. Luego de dos temporadas en el plantel profesional fue vendido a Roma, de Italia, en una cifra cercana a los cuatro millones de euros.



En el conjunto romano no tuvo minutos y a mitad del año fue a préstamo a Granada de la primera división española donde disputó 24 partidos y marcó dos goles.



El plantel completo se reunirá por primera vez el miércoles 3 y el jueves 6 partirá para Vietman donde jugarán unos amistosos previos al viaje a Corea del Sur.



Argentina debutará en el grupo A ante Inglaterra el 20 de mayo, luego enfrentará al seleccionado local, el 23, y cerrará con Guinea, el 26.