Lerche culpó a la AFA y criticó a la comisión anterior de Colón

Desde esta mañana, se realiza en la sede del Tribunal Oral Federal el juicio contra Germán Lerche por evasión tributaria. Es por la falta de pago del mes de agosto de 2012 del Impuesto a las Ganancias de 16 jugadores, por un monto de 287.553 pesos.

Tres testigos declararon hoy, todos ellos ex funcionarios de la AFIP local. Se trata de los jefes de la sección Jurídica, de la Agencia Santa Fe y de Cobranzas de Administración, Marcos Monti, Rubén Scali y Federico Gómez, respectivamente.

El Tribunal está compuesto por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Luciano Lauría. En tanto, el fiscal es Martín Suárez Faisal y los abogados defensores, Luis Rossini y Gabriel Hernando.

Durante el primer tramo del juicio, los magistrados desestimaron un nuevo pedido de ambos letrados para que se suspenda el proceso.

Inducido e inocente

En su declaración, Germán Lerche sostuvo una y otra vez su inocencia y aseguró que no tuvo una actitud dolosa, sino que la AFA lo indujo “a cometer un error”, ya que al momento de la retención del Impuesto a las Ganancias a los jugadores hubo un pedido expreso desde esa institución para que ese dinero no se deposite, porque se estaba ingresando en un par de pagos con la AFIP.

Asimismo, calificó de “injusto” el hecho de que él estuvo al frente de Colón por 90 meses, y sólo por uno se lo enjuicia. “Lo invito a que me acompañe a ver cómo se administra un club”, le dijo al juez, y afirmó que “mes a mes” luchaba por resolver el pago de tributos.

“Uno gobierna jugadores de fútbol y los jugadores de fútbol son los peores para pagar impuestos. Primero juegan con las pasiones de la gente y después se niegan a pagar impuestos”, argumentó. En el mismo sentido, destacó que cuando los futbolistas firman sus contratos, sus representantes no les advierten que las instituciones deben retenerles el 35%. Como consecuencia, al enterarse se enojan.

Por otra parte, se refirió a las comisiones directivas previa y posterior a la suya. Comenzando por esta última, expresó: “Seguramente ellos creen que el problema fui yo. Yo no creo que se construya así un club. Yo no denuncié a mis antecesores y creo que ese fue uno de los peores errores de mi vida. No había antes una deuda de 287 mil pesos, sino una mucho mayor”.

“En el club me cerraron las puertas, pero la historia lo dirá”, dijo casi al finalizar.