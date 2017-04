Diego Maradona volvió a realizar declaraciones explosivas contra la AFA. Diego dijo que a la Asociación "hay que meterle una granada y hacerla toda nueva". Maradona ya había sido muy crítico con la Comisión Normalizadora y también con el nuevo presidente, Claudio Tapia, por la designación de Marcelo Tinelli como secretario de Selecciones, pero ahora que el animador televisivo renunció, Maradona va por más.

También le tiró a Sebastián Verón, con quien había discutido en el entretiempo del último partido que organizó el Papa Francisco en Roma, en octubre de 2016: "Le digo a (Daniel) Angelici que Verón no está capacitado para ser director de selecciones nacionales. No sé si hay que designar a un exjugador, pero sí a alguien que sepa elegir jugadores de cada categoría y enseñe". Y añadió: "No creo que ningún jugador pueda hoy, a través de su conocimiento, meterse en la AFA. Sí puede dar consejos".

Con respecto a la Selección, Maradona dijo que "lo de (Jorge) Sampaoli está inflado", y agregó: "Estamos jodidos sin Messi.Pero el jugador argentino siempre tiene un plus. Confío en eso". "Yo ya hice carrera y me divertí mucho adentro de la cancha. Ahora Messi tiene que hacer lo mismo. No hay comparación", aclaró luego en declaraciones a radio Rivadavia.

"Yo firmo hoy jugar el Repechaje", sentenció luego con respecto a las posibilidades del equipo nacional de clasificarse al Mundial de Rusia 2018.

Por otro lado, fue duro con la crítica a Boca, aunque aclaró que les apunta a los jugadores: "A Guillermo (Barros Schelotto) lo amo y lo banco, Aunque ayer no lo vi bien al equipo".

En otro orden, Maradona también fue muy duro con el Presidente Mauricio Macri: "Me parece que Argentina está para entrar en llamas porque hoy no hay una buena para la gente. Y se ve reflejado en la calle".