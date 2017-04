ARIEL DIWAN SE CASÓ CON EVA ACEBAL

Ariel Diwan y Eva Acebal se casaron en el Registro Civil de Castelar, a dos años de la escandalosa separación del empresario con Gisela Bernal. La joven modelo de 25 años integra el staff de artistas del hombre de 41 años.

Ambos lucieron un look sobrio y elegante. Ella se vistió con un traje blanco muy escotado y sombrero de capelina. Por su parte, él usó un saco y camisa gris, sin corbata. Durante toda la jornada se mostraron muy sonrientes y enamorados.

La pareja lleva poco más de un año y medio de relación, y aproximadamente seis meses de convivencia. "Ella me salvó la vida, me cuida y me contiene. Se recibió de psicóloga y era la única persona con la que podía hablar. Me descargué y me acomodé bastante. Con ella hice terapia", contó en febrero el empresario en Desayuno Americano.

Diwan tuvo mucha exposición mediática cuando terminó su relación con la bailarina Gisela Bernal en medio de un escándalo. Habían sido pareja durante varios años y ella tuvo un hijo Ian. Pero el empresario comenzó a dudar de su paternidad y, tras un examen de ADN, se determinó que el padre biológico del niño era Francisco Delgado.