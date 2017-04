Impulsan una ley para regular los alquileres en Santa Fe. Ruben Galassi, diputado provincial del socialismo, expresó que “el Estado no puede estar ajeno en lo que sucede en los contratos de alquileres. Nosotros proponemos que las comisiones tengan un tope del 4%, que se pague en partes iguales entre el locador y el locatario. Si hay renovación del contrato entre los mismos actores, que la comisión sea del 2%. También, queremos que el impuesto inmobiliario sea pagado por el dueño de la propiedad”.

Además, Ruben Galassi agregó que “esta norma habilita a la API que si detecta que hay viviendas destinadas al alquiler que están desocupadas más de un año le cobre un impuesto inmobiliario diferencia (el aumento puede subir un 50 o un 100%, depende el caso). Respecto a las garantías, nosotros entendemos que pueden ser de cualquier lugar de la provincia de Santa Fe. No puede ser que las inmobiliarias no acepten bienes que no sean de la ciudad de la propiedad”.