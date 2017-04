Un santafesino recibirá a la primera familia de refugiados sirios, que a fines de abril llega a Sáenz Peña

Germán Bolatti junto a su familia recibirá a fines de abril al primer grupo de refugiados sirios que arribará a Presidencia Roque Sáenz Peña.

“Estamos a punto de recibir a la familia de la cual nosotros somos llamantes a esta ciudad”, dijo Germán Bolatti.

Arribará a la ciudad un matrimonio de 30 años, con mellizas de ocho años y un bebe recién nacido. Esta familia saenzpeñense que los recibirá estuvo trabajando durante todo el verano en el trámite de las visas por el Programa Siria, ya que ingresan a Argentina como refugiados. Un punto especial fue conseguir la visa de la más pequeña y del bebe nacido recientemente. En marzo luego de numerosos trámites lograron conseguir todas las visas y a partir de ahí todo el proceso se activó para traerlos a Sáenz Peña.

“Tenemos todo en regla, los pasajes, la documentación, la visa para que vengan a Argentina, inclusive el Estado argentino no solo se compromete en hacerlos llegar a Ezeiza dijo también a Chaco”, explicó Bolatti. Señaló que “por el momento no están teniendo luz verde por el tema seguridad”.

“La familia está muy nerviosa, muy ansiosa, nosotros también. Pero no queremos apurar nada que no tenga que ver con decisiones de gente especializada en el tema y que está en la zona de conflicto”, señaló.

Cabe señalar que esta familia es la primera que arribará a la provincia del Chaco, muchas ya ingresaron a la Argentina y están viviendo en Mendoza y San Juan.

Al referirse a la vida de esta familia de refugiados en Sáenz Peña, dijo German Bolatti que el tema de la vivienda ya lo tienen bastante organizado. “Hay mucha gente que ha colaborado de distintas formas, voluntarios, amigos, empresas, y por suerte contamos con la vivienda totalmente equipada con distintas donaciones, sino que también se tiene garantizado el trabajo del muchacho en una fábrica de pastas de la ciudad, además del colegio para los niños ya está asegurado”, comentó.

En cuanto al idioma, dijo que “están aprendiendo las primeras letras antes de viajar, para lo cual habrá un profesor que vendrá una vez por semana a Sáenz Peña que enseña a un grupo de alumnos el idioma árabe. Ese mismo profesor va a dar clases a ellos de castellano para acelerar los tiempos más allá de su relación cotidiana con el idioma”.

Actualmente esta familia está en la ciudad de Alepo con días muy oscilantes. “Hay días donde pueden salir a la calle, cuando el fuego cesa, y pueden visitar alguna iglesia o visitar algún parque, pero la mayoría de los días viven con bombardeos”, explicó.

HAY MUCHA SOLIDARIDAD

Bolatti destacó la participación de distintos organismos en todo el mundo que están trabajando coordinadamente para este tipo de cuestiones.

Al referirse a la aceptación de la gente dijo que en general ha sido muy buena, “por supuesto que la noticia cuando recién se conoce como fue al principio hay gente que no le parece bien, pero tengo mi posición formada al respecto y me parece que en el mundo globalizado en el que vivimos uno tiene que ayudar donde pueda y donde se sienta cómodo y nosotros elegimos hacerlo allá y pudimos hacerlo, no hay fronteras para un montón de cosas, para el arte, para la música, para la comunicación y tampoco para la ayuda”, señaló.