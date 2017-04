RENUNCIÓ EL DT. DE UNIÓN: COSECHÓ 5 PUNTOS DE 21 EN ESTE AÑO (video resúmen)

Unión, que viene de perder en la jornada pasada como local ante Defensa y Justicia, se midió con Vélez en el José Amalfinati con la meta de levantar cabeza. Es así como el entrenador, Juan Pablo Pumpido metió mano en el equipo, con cuatro cambios y de esquema. Es así como intentará aprovecharse de la necesidad de un Fortín que necesita sumar de a tres para escaparle al descenso.

En 5' de juego el encuentro es parejo aunque el protagonismo pasa por Vélez que salió a buscar el resultado. Un remate de Zabala que se desvió en un defensor y terminó en córner y un disparo de media distancia de Mario Pavone que contuvo Nereo Fernández fueron las primeras aproximaciones del local.

A los 11' avisó el Pipa Villar con un violento remate de media distancia, en lo que fue la primera acción de peligro en favor del Tate. Sin embargo un minuto más tarde, el inoxidable Pavón construyó una definición estupenda dentro del área y luego de un tiro de esquina desde la izquierda. El delantero mató la pelota con derecha hizo pasar de largo a Emanuel Britez y sacó un zurdazo cruzado que se metió junto al palo derecho del arco custodiado por Fernández.

Hasta allí era Vélez el que mejor hacía las cosas, ante un Unión inconexo sin juego en la zona media y con muchas imprecisiones. Y luego del gol el Fortín se potenció y continuó jugando mejor. Un tiro libre de Juan Manuel Martínez fue otra de las situaciones que generó el conjunto local.

A los 24' Franco Soldano anticipó en el primer palo tras un centro desde la izquierda pero el remate que fue débil se fue un par de metros lejos del arco velezano. Fue apenas una tibia reacción ante un Vélez dominante y cómodo con el trámite de juego.

El Tate lució desconectado en la primera media hora, no tuvo juego, en ese lapso del encuentro no pareció Lucas Gamba como para desequilibrar en ataque y el Pitu Cejas no pudo mostrar sus condiciones en el manejo del balón.

Sin embargo como se siempre se afirma el fútbol es dinámica de lo impensado y cuando nada hacía prever que Unión podía llegar a la igualdad, dado que Vélez era superior y estaba más cerca del segundo que del empate, apareció la velocidad de Gamba que arrancó por derecha recibió el balón, lo esperó a Soldano que llegaba a la carrera por el centro y sunchalense le ganó el duelo a Nasuti y con derecha empujó el balón a la red.

Unos minutos después llegaría una jugada polémica dentro del área, cuando el Burrito Martínez enganchó el balón entrando por izquierda y Britez lo termina derribando. Germán Delfino cerca de la jugada decidió no sancionar un penal que finalmente había sido muy claro.

El empate hizo que Unión al menos se serenará un poco y ya no sea tal el dominio de Vélez, aunque le siguió costando la elaboración de juego como para seguir generando en ataque. Está claro que al cabo de la primera etapa el resultado lo terminó beneficiando al conjunto dirigido por Juan Pablo Pumpido, ya que de haber un ganador ese tuvo que ser Vélez.

El segundo tiempo arrancó con una chance inmejorable para Vélez antes del primer minuto se equivocó Martín Rivero al no poder controlar el balón lo anticiparon, Pavone cedió para Zabala que dentro del área remató y provocó una reacción notable de Nereo Fernández que alcanzó a desviar el balón que pegó en el caño y se fue al córner.

Y a los 3' el Tanque Pavone de media vuelta mandó la pelota por arriba del travesaño. A esa altura lo más justo era que Vélez esté arriba en el marcador, pero no lo hacía por fallar en la definición. En esos primeros minutos era el local el claro dominador del partido. En tanto que Unión apostaba por alguna contra justamente como la había aprovechado con el gol de Soldano.

Promediando el cuarto de hora de la segunda etapa el partido era chato, dado que Vélez había bajado la intensidad y Unión parecía conformarse con el empate sin arriesgar más de la cuenta. Dentro de la mediocridad del partido el Fortín seguía siendo quien intentaba algo más.

Sobre todo mediante la movilidad de Martínez que comenzó a aparecer en el segundo tiempo. De todos modos, Vélez no es un equipo confiable y de eso se agarraba Unión como para esperanzarse con que en alguna jugada aislada pudiera dar el golpe.

A los 33' Leonardo Sánchez detuvo el balón con la mano tras una media vuelta de Pavone y Delfino no dudó en sancionar la pena máxima. Martínez se paró frente al balón y con un débil remate permitió la estirada de Nereo que voló a la derecha para mandar el balón al tiro de esquina.

Luego de esa acción Vélez sintió el impacto y parecía que el partido terminaba en empate, pero ya en tiempo de descuento una extraordinaria maniobra de Martínez terminó con el gol de Matías Vargas para aplastar las ilusiones de Unión que jugó mal y fue superado por su rival.

El resultado final se ajusta a lo que fue el trámite de juego, ya que el que siempre quiso ganar el cotejo fue Vélez ante un Unión que se mostró timorato y conforme con el empate ante un rival que no atraviesa un buen momento. La especulación y lo poco ambicioso que fue, lo dejaron al Tate con las manos vacías y un montón de dudas e interrogantes respecto al futuro futbolístico.

Está claro que hay una clara debacle futbolera y que aquel encuentro ante Talleres se trató apenas de un espejismo ya que de los últimos seis encuentros perdió cuatro, empató uno y le ganó a la T. Una situación preocupante que requiere de soluciones inmediatas para no agudizar aún más esta crisis.