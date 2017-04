El oficialismo lanzará hoy la campaña en la ciudad de Buenos Aires con un timbreo por el barrio de Mataderos que será encabezado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que es "un orgullo" que la diputada Elisa Carrió sea candidata por ese distrito en los comicios legislativos de octubre.

Por su parte, Carrió explicó en una entrevista con La Nación que su candidatura porteña "surgió de un acuerdo con Macri y Rodríguez Larreta, como la mejor estrategia para PRO y la Coalición Cívica (CC)".

También reconoció que su salud fue un condicionante: "Me cuesta mucho hacer campaña. Yo decía: 'Acá me muero de un infarto entre dos pueblos'. Pero si lo tenía que hacer lo iba a hacer. Pero mi candidatura en la provincia siempre estuvo reservada por si era indispensable".

Carrió reveló que tomó la decisión antes que de la renuncia de Martín Lousteau pero sí estuvo influida por la "interna en la Provincia". En ese sentido, explicó: "Yo no quería entrar en eso. Yo respaldo absolutamente a Emilio Monzó como presidente de Diputados y no quiero que la interna de Pro destruya Cambiemos, y menos que yo quede en el medio. Yo estoy jubilada, estoy con los trámites".

Por otro lado, cuando le preguntaron si no tenía ganas de competir contra Cristina Kirchner en la Provincia, la líder de la CC aseguró que no es una disputa que "quisiera", porque no le "gusta esta polarización".

En cuanto a la campaña, la diputada afirmó que ella "es quien es" y remarcó que no es "una construcción" del consultor Durán Barba. "No estoy dispuesta a hacer resignaciones en función del marketing político, nunca lo hice", disparó.

El timbreo en la Ciudad comenzará a las 11 en Alberdi y Larrazabal, en el barrio de Mataderos, se indicó, al tiempo que el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal visitarán juntos una localidad bonaerense.

Según informaron voceros de Carrió, la diputada no participará por "cuestiones de salud" pero enviará a las dirigentes de la CC-ARI Mariana Zuvic y Paula Oliveto a la actividad conjunta con Rodríguez Larreta y también con la vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, la macrista Carmen Polledo.