Bélgica confirma que el autor del ataque en París era francés

El ministro del Interior de Bélgica, Jan Jambon, aseguró que el autor del ataque ocurrido el jueves en París no tenía nacionalidad belga sino francesa, pero no quiso pronunciarse sobre sus posibles vínculos con ciudadanos belgas, debido a la investigación en curso.

"El criminal muerto anoche era francés", indicó Jambon en declaraciones a la televisión pública francófona RTBF, citadas por la agencia EFE, y añadió que la posibilidad de que tenga relación con ciudadanos belgas es algo que forma parte de la investigación, y por tanto no puede hablar del asunto.

Según Jambon, los servicios secretos de Bélgica tenían fichado al atacante, cuya identidad no ha sido facilitada todavía por motivo de la investigación.

Tampoco el titular belga de Justicia, Koen Geens, ha confirmado si el atacante tenía relación con Bélgica.

"De momento no tenemos ninguna información sobre un vínculo belga", indicó Geens a su llegada a un Consejo de ministros, informa la agencia Belga.

Por otra parte, el ministro de Interior belga ha confirmado que las once oficinas donde los franceses podrán votar este domingo en Bélgica con motivo de las elecciones francesas, están sujetas a un dispositivo especial de seguridad.

El ataque se produjo el jueves por la noche en los Campos Elíseos de París, donde un policía fue asesinado y otros dos resultaron heridos por los tiros de un atacante que fue abatido.

El Ministerio francés de Interior indicó que el hombre por el que Francia había lanzado una orden de busca y captura al sospechar que podía estar relacionado con el atentado perpetrado en París se ha presentado en una comisaría de Amberes, en Bélgica.

El sospechoso, Youssouf E. O. estaba trabajando en una gasolinera en el momento en que ocurrió el ataque en París, según ha indicado su abogado, informo la agencia Belga citada por EFE.

En un registro llevado a cabo en su domicilio durante una investigación no relacionada con el terrorismo, se encontró un billete de Thalys, que dio lugar a un aviso a las autoridades francesas.