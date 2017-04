APROVECHAR LAS OCASIONES ES EL MEJOR SOCIO DE LA HISTÓRICA BUENA RACHA DEL SABALERO

En pocos meses, Eduardo Domínguez ya dejó su huella como DT en Colón. Al menos en lo estadístico, porque el equipo santafecino derrotó a Quilmes 1-0 en el Sur y sumó su quinta victoria consecutiva, una racha sin precedentes en la historia del club. Un presente que meses atrás hubiera sido impensado, con la sorpresiva salida de Paolo Montero.

"No miramos estadísticas", dijo un sonriente Domínguez. Sus palabras fueron acompañadas con la cumbia que sonaba desde el vestuario.

Nadie debe extrañar por estas horas a Montero, que abandonó el club para irse a Rosario Central. El Sabalero está dulce, pero lo más importante es que encontró una propuesta sencilla que es respaldada cada fin de semana por un grupo de jugadores que goza de un buen presente. Algunos casos: Jorge Broun es una garantía en el arco; Germán Conti es el joven líder de la defensa; Jerónimo Poblete aporta equilibrio y salida en el medio; Facundo Pereyra crea peligro constantemente y tanto Diego Vera como Nicolás Leguizamón convierten.

Este Colón no enamora tanto desde lo futbolístico, sino desde la solidez. Genera poco, pero convierte. En el Centenario fue superado durante gran parte del partido, pero aguardó su oportunidad para dar la estocada y la encontró con Vera. El ex Independiente le marcó la diagonal a un ex Racing, Pereyra, que le puso un pase al vacío milimétrico, que definió con un cabezazo certero, pegado al palo.

En la otra vereda pareciera que Quilmes cayó en un pozo sin fondo. Se fue Alfredo Grelak de la dirección técnica la fecha pasada. Un par de reuniones con Leonardo Astrada no prosperaron para su llegada. Sondearon a Ricardo Zielinski y Jorge Burruchaga, pero no se sintieron seducidos. Finalmente llegó Cristian Díaz, el único de los apuntados que mostró predisposición.

"No sé qué nos puede dar", se sinceraba un hincha ante una cámara en las afueras del Centenario sobre el DT. La llegada de Díaz renovó el entusiasmo en los jugadores, pero el guión fue el mismo. Los locales fueron protagonistas y tuvieron llegadas claras en el primer tiempo, hasta que llegó la frustración con el gol Vera. Poco fútbol y mucho músculo, bajo un nivel de histeria intolerable que se transmitió de afuera hacia adentro.

Pero el protagonista de esta historia es Colón, que se entusiasma con sumarse a la pelea por entrar a una copa internacional. "Esto es partido a partido y no ir más allá", dijo Domínguez, el responsable de haber metido a Colón en la discusión de los de arriba. Quién lo hubiera dicho.