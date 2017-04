Desde las 14 del martes y tras un cuarto intermedio finalizó una nueva discusión paritaria docente cerca de las 20. El Gobierno presentó una oferta del 25%, porcentaje del que ya había advertido que no se movería. No obstante, en esta oportunidad se trata de un 4% a pagar en febrero, 17% en marzo y el 25% en julio. Además, percibirán $250 todos los meses del año por material didáctico, que estaría complementando el Fonid .

“El Gobierno en esta cuarta propuesta objetivamente mejora lo que estaba planteando hasta el momento”, comentó José Testoni (secretario adjunto de AMSAFE) en diálogo con Radio Uno 101.3. “Es una propuesta que tiene otras características, plantea un 25 real” explicó desmitificando que la oferta anterior haya tenido efectivamente este mismo porcentaje. Además, destacó que será de un “25.4, 26% en todos los compañeros activos y se va a trasladar automáticamente al sector de los compañeros jubilados en su totalidad”.

El representante de AMSAFE reconoció que la oferta del Gobierno Santafesino es la mejor del país pero aseguró que esto “no nos alegra para nada, porque nos gustaría tener paritaria nacional para impedir que haya estos desajustes entre jurisdicciones”.

Testoni se mostró satisfecho con la propuesta y ante la consulta del periodista aseveró que “al conflicto hay que cerrarlo en esta etapa”. No obstante, recordó a la audiencia que en esta instancia su voto cuenta como el de cualquier otro docente y será la mayoría quien decida o no su aceptación.

“Llegamos a un punto donde, tal vez, no podamos ir mejorando esta propuesta con las estrategias que hasta acá veníamos sosteniendo”, expresó y detalló los logros de la “agenda no salarial” obtenidos en estas negociaciones. Sin embargo, no negó que aún hay temas por los que reclamar y seguirán luchando por ellos.

Finalmente, Testoni aseguró que los descuentos a los docentes por los días de paro “no fue materia de discusión paritaria” de parte de ninguno de los integrantes de la negociación. Por ello, sostuvo que “sería práctica desleal, en un momento donde se está llegando a un punto de acuerdo sobre una propuesta, incorporar un nuevo tema que no estuvo ni siquiera nombrado”.

También, dio tranquilidad a los educadores comunicando que “no lo pueden operativizar y si intentaran operativizarlo vamos a actuar en todos los sentidos: política, administrativa y legalmente en el Ministerio de Trabajo o donde corresponda”.