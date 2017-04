El ciclo lectivo se extenderá hasta el 22 de diciembre

Claudia Balagué, ministra de Educación de Santa Fe, expresó que “ayer tuvimos una muy buena reunión con los gremios docentes. La propuesta de Santa Fe es la más importante que se hizo en todo el país. Pensamos que los docentes van a aceptar esta propuesta. Esperamos que vayan todos los docentes a votar”.

Además, Claudia Balagué agregó que “la provincia de Santa Fe decidió complementar fondos nacionales para que ese incremento también sea del 25%. Esta oferta es un esfuerzo muy importante de la provincia pero la prioridad es llegar a un acuerdo con los docentes par que los chicos estén en las aulas con normalidad”.

“Vamos a prorrogar el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre para recuperar los contenidos que no se pudieron desarrollar durante los días que no se dictaron clases. También queremos dejar en claro que el día descontado por el último paro no se va a devolver. Nosotros ya tenemos las listas que nos dieron los directivos”, subrayó la ministra de Educación de Santa Fe ”.