Lucía y Joaquín Galán recientemente publicaron el libro "Hermanos, la verdadera historia", autobiografía en la que narran detalles inéditos de la vida de ambos, que incluyen su dura adolescencia junto a su padre alcohólico, la distancia que tomó su madre e incluso experiencias más sombrías.

En una entrevista con La Once Diez‏ Lucía hizo un adelanto de la publicación y rememoró algunas situaciones que la entristecieron, pero sin embargo le permitieron salir adelante.



"Cuento esto porque quiero demostrar que sin embargo nosotros pudimos forjar nuestro destino, llegar donde llegamos, pero sin dejar de tener la familia unida", dijo la cantante.



"El alcoholismo es una enfermedad, nuestro papá era una persona maravillosa, alegre, cuidadosa, cariñosa, el alcohol lo enfermó", narró, acerca de su padre.



Además, narró la situación con su madre: "Mi mamá estuvo toda la vida al lado de él hasta que empezó a somatizar todo lo que le pasaba a él, todo ese estrés, ese agotamiento. Por eso llegó a una decisión en la que era o seguir con él o su salud"



Entonces, continuo: "Nosotros le insistimos para que se separe, pero sin dejarlo de lado a él como familia".



Entre circunstancias diversas, como el hecho de que mucha gente acusara a ella y su hermano de ser pareja y estar casados, la cantante destacó el momento traumatizante en que tuvo su primera relación sexual.



"Fue una experiencia muy dolorosa. Era una persona abusadora, maltratadora, perversa, siniestra. Y yo con mi problema en casa, con mi papá, y era adolescente, y viste que cuando estás mal te enganchás con cualquier persona y de cualquier manera", expuso.



Y agregó: "Por eso de alguna manera tuve que trabajar mucho con estas cosas para sobreponerme, criar a mi hija, son situaciones muy extremas y tremendas".



"Uno tiene que luchar con uno mismo y trabajar con uno mismo para poder superarlas y superarse a uno mismo, para poder buscar al hombre adecuado, darte cuenta de las cosas que valen, de las que no poder criar a tus hijas, cometiendo errores diferentes pero no aquellos que te lastimaban...y así ir viviendo" concluyó Galán.