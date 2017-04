IMHOFF: HABLÓ SOBRE SU ACUSACIÓN DE DOPING

Meses atrás, Juan Imhoff y sus compañeros neocelandeses del Racing 92, Dan Carter y Joe Rokocoko, fueron acusados de haber consumido corticoides en la final del Top 14 del año pasado, ante el Toulon. Tras un buen tiempo de pruebas e investigaciones, la Federación Francesa de Rugby y la Agencia Francesa Antidopaje (AFLD) liberó de culpas a los tres jugadores y al club.

Este martes, el rosarino habló con medios franceses y contó sus sensaciones por lo sucedido: “No es una liberación para mí, nunca me sentí en peligro. Me siento bien porque pude ayudar a la Federación ya la AFDL a demostrar que el rugby es un deporte limpio. Lo que me molesta y me duele es la exposición mediática, porque nunca en mi vida hice trampa”.