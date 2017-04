LA PELICULA DE FREDDIE MERCURY YA TIENE FECHA DE ESTRENO

Después de muchas idas y vueltas finalmente tiene fecha de estreno la película sobre Freddie Mercury . El film, que atravesó varios problemas durante el proceso de filmación, llegará a los cines en el 2018. "La película de Freddie llegará pronto... antes de lo que piensan, el año que viene", reveló Brian May, guitarrista de Queen, al diario The Daily Star.

Bohemian Rhapsody es el título del largometraje que se centra en la vida de Mercury. Rami Malek es el actor elegido para interpretar al ídolo, después de que fuesen descartados Daniel Radclife -que alegó no estar preparado para el rol-, y Sacha Baron Cohen -que decidió no ser parte del proyecto por tener diferencias con May-.

Además, el músico contó que la banda volverá a subirse a un escenario, esta vez con Adam Lambert en la cabeza: "Estaremos en América la mayor parte del verano y probablemente estaremos por Reino Unido a finales de este año", contaba.