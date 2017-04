Más de 6.000 presos palestinos inician una huelga de hambre en cárceles israelíes

"Desde que comenzó la ocupación israelí hace 50 años, unos 850.000 palestinos han experimentado lo que es estar en la cárcel", destacó en declaraciones a la agencia de noticias EFE Akram Atalah Alayasa, vocero de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Ex Detenidos, de la Autoridad Nacional Palestina.



"Estas cifras significan que prácticamente una quinta parte de la sociedad palestina y un 40 por ciento de los varones adultos ha estado entre rejas en algún momento, algo que afecta mucho a toda nuestra vida", aseguró.



Los palestinos consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados "prisioneros de conciencia", mientras que las autoridades israelíes los denominan "presos de seguridad" y consideran los hechos por lo que son detenidos muchos de ellos "actos de terrorismo".



La Comisión de Asuntos para los Detenidos y Ex Detenidos, el Club de Presos Palestino y la Oficina Central de Estadísticas señalan en un informe publicado recientemente que desde la Segunda Intifada (2000-2005) unos 100.000 palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados.



El documento también apunta que desde octubre de 2015, cuando se inicio la última ola de violencia protagonizada por atacantes palestinos, fueron arrestados en Cisjordania cerca de 10.000, un tercio de ellos menores.



Actualmente, según la organización Adamir, que trabaja en la defensa de los presos palestinos desde Ramala, hay 6.300 los presos, incluidas 61 mujeres, 300 menores de 18 años y 13 parlamentarios.



Además, hay 500 personas que aún no saben los cargos que pesan sobre ellos, ni la duración de su condena porque fueron encarcelados bajo una figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida.



Convocada por el carismático líder del partido nacionalista Al Fatah, Marwan Barghouti, que cumple en prisión cinco cadenas perpetuas por ataques durante la última Intifada, esta huelga de hambre tiene como objetivo central denunciar las condiciones de los internos.



"Miles irán a la huelga no por motivos políticos, sino humanitarios, para mejorar sus condiciones de encarcelamiento", dijo hoy el ministro palestino y presidente de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, Isa Qaraqe.



Bajo el lema "Huelga por la libertad y la dignidad", Qaraqe calcula que al menos 1.500 presos demandarán también que los menores visiten a sus padres "sin acoso", mejorar las condiciones médicas de los internos, la política de traslados y visitas y la liberación de los presos enfermos.