Carrió anunció que no será candidata en Buenos Aires

La diputada Elisa Carrió anunció que no competirá como candidata por la provincia de Buenos Aires, porque "el PRO decidió que la provincia es del PRO", y remarcó que, en algún sentido, esto la "libera" a la hora de decidir su candidatura con vistas a las elecciones legislativas de octubre próximo.



Durante el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", aseguró que el asesor presidencial Jaime Durán Barba "dice que no tengo que ser candidata en la provincia" de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país.



"Lo más importante es sostener al gobierno de María Eugenia Vidal" en la provincia de Buenos Aires, señaló.



Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI apuntó que tiene su domicilio registrado en la Capital Federal y hasta el 25 de abril puede cambiarlo para ser candidata en territorio bonaerense, "pero no lo voy a hacer", declaró.



Esta definición de la legisladora permite inferir que podría competir en la ciudad de Buenos Aires en el marco de la alianza Cambiemos, de la que su partido forma parte con la UCR y el PRO.



"Si María Eugenia (Vidal) me lo pedía, yo estaba dispuesta a hacer el sacrificio" de ser candidata en la provincia, pero "el PRO decidió que la provincia es del PRO", remarcó



"Estuve un poco depresiva, deprimida, fue por el medicamento que tomaba. La medicación me hizo pensar que estaba a punto de morirme", reveló la legisladora.



Lucha contra la corrupción



La diputada subrayó que no tiene diferencias con el presidente Mauricio Macri sino que por el contrario acordó con el mandatario "que iba a luchar contra la corrupción y a sostener una lucha implacable contra las mafias".



"No tengo una diferencia con el señor Presidente", aseguró durante el programa "Almorzando con Mirtha Legrand".



Además, Carrió dijo durante el programa televisivo que la situación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, es similar a la del ex ministro kirchnerista Julio de Vido, respecto de sospechas de corrupción.