Consejos para proteger tu celular de hackers

1

Bloquear los dispositivos cuando no los utilicemos

Una de las reglas más básicas es la de bloquear todos nuestros dispositivos (no solo celulares, sino también tablets o notebooks, entre otros) cuando no lo utilizamos. Las intrusiones son solo virtuales sino también físicas.

2

Contraseñas

Puede que sea una obviedad para muchos pero en cuestiones de seguridad una de los problemas principales de los usuarios tiene que ver con la gestión de las contraseñas. Por cuestiones de facilidad instintivamente utilizamos las mismas contraseñas para todo o fáciles para no perder tiempo. Las reglas de oro para una buena gestión de contraseñas son: no usar fechas como cumpleaños, números telefónicos o direcciones postales, no usar la misma contraseña para todas las cuentas, combinar letras en minúsculas y mayúsculas, utilizar números y hasta caracteres especiales.

3

Actualizar el sistema operativo y apps

Por más que sea molesto o engorroso siempre debemos instalar las últimas actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones cada vez que nos llega una notificación. Muchas veces decidimos no hacerlo por varios motivos, el principal de ellos es que no se suelen encontrar mejoras en la funcionalidad de la app. Por más que no encontremos este tipo de cuestiones, muchas veces las actualizaciones tienen que ver con protocolos de seguridad.

4

Cuidado con el Wi-Fi gratuito

Muchas veces usamos el WiFi gratuito de un bar, un hotel, comercio o espacio público. No está mal hacer uso de este servicio ya que nos facilita mucho las cosas y permite que no consumamos todo el plan de datos. En estas situaciones hay que ser cautelosos a los sitios que ingresamos ya que no tenemos ningún control sobre estas redes.

5

Descargar aplicaciones de confianza

Nunca instalar apps desde sitios que no sean los oficiales (PlayStore o App Store). Pueden tener virus.