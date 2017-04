Al Assad afirmó que no tiene armas químicas y responsabilizó a EEUU

El presidente sirio, Bashar Al Assad, afirmó que su gobierno no tiene armas químicas y explicó que el ataque ocurrido en Khan Sheikhun, en la provincia de Idleb, fue "fabricado" por Estados Unidos "para tener un pretexto" para luego intervenir militarmente en el país árabe.



"No tenemos armas químicas, entregamos nuestro arsenal hace tres años. Aunque lo tuviésemos, no lo usaríamos y nunca lo hicimos en nuestra historia", indicó el mandatario en una entrevista a la agencia AFP.



"Nuestra impresión es que Occidente, principalmente Estados Unidos está trabajando mano a mano con los terroristas, fabricaron toda la historia para tener un pretexto para el ataque", añadió en referencia a la decisión unilateral del gobierno de Trump de bombardear una base militar siria en respuesta a lo ocurrido en Khan Shaykhun.



"Solamente pasaron unos días, 48 horas, sin una investigación, sin evidencia concreta, solamente alegatos, propaganda y luego el ataque", argumentó Assad.