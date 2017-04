"Quedó claro que no hubo ningún delito", afirmó Michetti

"Siento una enorme alegría, porque no es lindo para uno que es una persona honrada, estar sospechada de algo. Fue un proceso difícil, duro para mi familia y amigos, y para mi misma; pero yo siempre tuve la serenidad que da la paz de la conciencia", dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti al canal de noticias TN, consultada sobre el sobreseimiento dispuesto por el juez Ariel Lijo, en la causa en la que se investigó el origen del dinero sin declarar que le robaron de su casa en noviembre de 2015.

Para Michetti, "lo importante es que esto puede ser un caso testigo de que el país está cambiando, donde un funcionario se presta a la investigación de la Justicia sin hacer trampas, ni chicanas procesales. Se investigó y tenemos un fallo claro, y todo el mundo puede saber que la verdad era esta, y no una denuncia que tenía que ver con fines políticos".

"En el fallo -dijo-, quedó claro que no hay ningún delito, ni siquiera una falla administrativa, ni en la administración de la Fundación SUMA, que es una ONG que se dedica únicamente a temas sociales, ni en lo que me robaron, que es dinero totalmente en blanco y no tiene nada en raro", indicó.

"Todo está declarado, hemos presentado una gran cantidad de pruebas porque queríamos una investigación a fondo. Y yo estoy súper contenta de que se haya podido hacer semejante fallo y no sea una cosa así nomás", concluyó Michetti.

Lijo sostuvo en un fallo de 176 carillas que se acreditó el "origen lícito del dinero que le fue sustraído" a la funcionaria en su domicilio el 22 de noviembre de 2015.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un abogado, a la que se sumaron más tarde diputados kirchneristas, luego de que una nota publicada por el diario Tiempo Argentino diera cuenta del robo ocurrido en la casa de Michetti la noche del balotaje.

El dinero robado a la vicepresidenta estaba compuesto por la suma aproximada de 245.000 pesos y 50.000 dólares, que Michetti atribuyó a préstamos de su pareja y a dinero aportado a su fundación SUMA, que aún no había sido bancarizado.

"Los testimonios recibidos y la prueba documental recabada en este sumario han corroborado la versión que sobre los hechos aquí investigados expuso Marta Gabriela Michetti en las distintas presentaciones efectuadas ante este Tribunal", sostuvo Lijo.

La vicepresidenta había sostenido a través de un escrito que tres semanas antes de las elecciones le pidió a su asistente Santiago Riobó que la ayudara a recolectar fondos para pagar los gastos de la cena anual de su fundación, que se realizaría el 30 de noviembre.

En el mismo escrito, Michetti relató que le pidió a su hermana Silvina Michetti y al senador Federico Pinedo, que buscaran donaciones dentro del "equipo de trabajo" y del partido y que los aportes oscilaron entre 2.500 y los 15.000 pesos.

Tras escuchar a todos los testigos propuestos por la vicepresidenta, Lijo sostuvo que "los testimonios recibidos y la prueba documental recabada" han corroborado la versión de los hechos que expuso Michetti.

Sobre los 50.000 dólares, Michetti había dicho que se trató de un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, y que tenían que ver con el deseo de que su hijo hiciera una maestría en el exterior y la imposibilidad de costearla por falta de ahorros.

"Se verificó el préstamo en dólares realizado por su pareja, el cual fue debidamente exteriorizado por ambas partes en sus respectivas declaraciones juradas", sostuvo el magistrado en el fallo.

Otro de los hechos que investigaba Lijo, y que también decidió archivar, fue el funcionamiento de una serie de fundaciones encabezadas por dirigentes del PRO que, de acuerdo a los denunciantes, generarían recursos para ese partido.

El magistrado sostuvo que tras analizar la información relacionada con esas organizaciones no se verificó "ningún hecho ilícito" y sostuvo que no era necesario realizar nuevas medidas de prueba por lo que correspondía archivar el expediente.

"Se concluye que no se ha verificado elemento alguno que hiciese presumir la utilización de esas entidades para ingresar activos ilícitos en el mercado legal, tendientes a dotarlos de apariencia lícita", sostuvo el juez.

Las fundaciones investigadas y cuyos expedientes fueron archivados por el juez fueron SUMA, de Michetti; Fundar, Justicia y Seguridad, presidida por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzacco; y Formar, presidida por ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; entre otras.