SEVILLA DESCARTÓ UNA SALIDA DE SAMPAOLI ANTES DE 2018

El director general deportivo del Sevilla, Ramón "Monchi" Rodríguez Verdejo, opinó ayer que el entrenador argentino Jorge Sampaoli se quedará en la entidad andaluza pese a los rumores de su asunción en el seleccionado argentino en reemplazo de Edgardo "Patón" Bauza.



En una entrevista publicada por el periódico Estadio Deportivo, de Sevilla, "Monchi" consideró que "en lo de Sampaoli hay 'mucho ruido y pocas nueces'", por lo que confió en que "se va a quedar a cumplir su contrato hasta el 2018".



Las declaraciones de "Monchi" se conocieron horas antes de que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el secretario de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, viajen el jueves próximo a España para entrevistarse con Lionel Messi por el caso de su suspensión y tomar también contacto con el técnico santafesino.



"Va a pasar lo que dice su contrato, que llega hasta 2018. Jorge es una referencia en el fútbol de allí, como son 'Cholo' (Diego, director técnico del Atlético de Madrid) o Bielsa (Marcelo), y siempre suena. Pero creo que, al final, va a seguir aquí", consideró.



El ex futbolista del Sevilla agregó que "está hablando de su selección y de su país, y Sampaoli es gente muy vinculada a su tierra. Él es ambicioso, y lo que transmite es ambición".



El director deportivo también se refirió al momento actual del equipo y dijo: "No podemos perder la noción de la realidad. Estamos cuartos, a un punto del tercero. Sería un gigante con pies de barro si estuviéramos decimoquintos. En 17 años, sólo se ha conseguido dos terceros puestos, y han sido años pletóricos".



"Si acabamos terceros o cuartos, será una temporada exitosa. Lo que pretendíamos con Sampaoli no es sólo crecer, sino también mantenernos. Eso es difícil, y el Sevilla sigue ahí; sigue siendo portada con su rendimiento y sus resultados. Estamos entre los ocho primeros de la UEFA. No podemos perder el norte. Infravalorar lo que se hace es el primer paso para caer", añadió el también ex arquero que estuvo bajo las órdenes de Carlos Bilardo cuando dirigió al equipo andaluz en la temporada 1992-1993.



También recordó que la AFA ya mantuvo conversaciones con Sampaoli, antes de contratar a Bauza: "La conversación en el hotel fue muy sencilla y le dije. 'Haz lo que creas conveniente, que yo te voy a apoyar. No te va a atar un contrato ni una cláusula'. No soy partidario de retener alguien por su cláusula. Distinto es un jugador, pero tener contra su voluntad a un entrenador que lleva diez o quince días en el club no tenía sentido".



"Sampaoli lo entendió y, a partir de ahí, me di cuenta de que no se iba. Nunca lo vi fuera. Esos diez minutos me demostraron que iba a seguir", concluyó "Monchi".