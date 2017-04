LAS ÚLTIMAS HORAS DE BAUZA Y LA CONEXIÓN SAMPAOLI - SIMEONE

Llegó por la mañana al predio de Ezeiza, como siempre, pero esta vez no se dirigió a su oficina. Prefirió saludar a los empleados a manera de despedida, siempre con palabras de agradecimiento para cada uno. Y el mismo tono mantuvo cuando levantó el teléfono y comenzó a llamar a los jugadores. A uno por uno de los convocados en su ciclo. No completó la lista y seguirá hoy, porque volverá a pasar por el predio y ofrecerá una conferencia de prensa final. Ni rencor ni reproches para los futbolistas, pese a que su inmolación tras la mala actuación frente a Chile nunca fue correspondida con algún gesto de ellos en estos días de inestabilidad.

Conversó con varios. A otros no los encontró y les dejó un mensaje, como ocurrió con Lionel Messi. Alguno lo llamó luego, al escuchar la voz de Bauza en el contestador, como sucedió con Javier Mascherano. Con el que no habló cara a cara fue con ClaudioTapia, el hombre que lo despidió... sin decírselo jamás de frente. Bauza públicamente no asumirá ningún victimismo, pero claro que en algún momento le agradará dialogar con el presidente de la AFA. Por ahora, el que sí se reunió con Tapia fue Gustavo Lescovich, el representante del entrenador, que ayer por la tarde encaminó números y detalles de la indemnización de Bauza. Y especialmente también, el plan de pagos. Los antecedentes de incumplimientos de la AFA con Gerardo Martino y su cuerpo técnico obligaron a Bauza y su entorno a estar muy alertas.

El que sí llamó al Patón fue Armando Pérez, el dirigente que lo contrató en julio del año pasado cuando presidía el Comité de Regularización. Pérez le remarcó que lamentaba mucho un desenlace tan desprolijo y subrayó que no se merecía este final justo él, el único que había aceptado el desafío. Incluso, desatendiendo ventajas económicas porque en San Pablo cobraba casi el doble. Y otro encuentro también le quedó pendiente a Bauza: con Marcelo Tinelli, hombre cercano en el afecto, para intentar terminar de entender todos los detalles de su destitución. El conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo se ha mantenido en silencio en los últimos días.

Cuando parecía que la noche se consumía sin ninguna información oficial, Tapia apareció en la puerta de la AFA y confirmó lo que todos sabían. "Le comunicamos a Bauza que ya no es más el DT del seleccionado. Todas las decisiones son difíciles de tomar porque no es la mejor", aseguró el presidente.

Tapia y Tinelli viajarán pasado mañana a España con dos misiones. La primera será reunirse con Lionel Messi para estudiar una posible estrategia para que la FIFA reduzca la sanción de cuatro fechas. Vale recordar que el rosarino ya cumplió una en la derrota ante Bolivia por 1-0. Y la segunda será encontrarse con Sampaoli para empezar la sucesión de Bauza. La charla sería el sábado próximo, posiblemente en Valencia, donde jugará Sevilla. Por si acaso, precisamente hoy viajará a España Fernado Baredes, el representante de Sampaoli. El viaje puede tener una escala en Madrid: los dirigentes argentinos quieren escuchar de boca de Diego Simeone que no quiere dirigir ahora a la selección argentina. El Cholo ha señalado una y otra vez que este no es su momento, que aspira a entrenar al equipo albiceleste en la porción final de su carrera.

Con el entrenador de Casilda ya hubo sodeos telefónicos. Sampaoli vive con ansiedad los próximos pasos que puedan precipitarse. Él, a los 57 años, está deseoso de afrontar el que considera el desafío de su vida, siempre soñó con la selección argentina. Por eso, las palabras que ayer pronunció Monchi, secretario técnico de Sevilla, fueron apenas decorativas: "Va a pasar lo que dice su contrato, que llegará hasta 2018. Al final, la selección argentina es mucho ruido y pocas nueces". No le convendría apostar en esa dirección.