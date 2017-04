LUISANA LOPILATO HABLÓ DE LA SALUD DE NOAH

La pesadilla para la familia de Luisana Lopilato (29) y Michael Bublé (41) empezó a fines de octubre. La actriz estaba en Buenos Aires en pleno rodaje de Los que aman, odian junto a Guillermo Francella. Sin embargo, una noticia cambió el rumbo de su vida y la de su familia.

El pequeño Noah (3), hijo mayor de Luisana y el cantante canadiense, fue diagnosticado con cáncer de hígado. "Estamos devastados", decía el comunicado que se pudo leer en las redes sociales de Lopilato.

Lo que siguió fueron meses de tratamiento (que incluyó una cirugía) en Estados Unidos y finalmente la mejor noticia llegó en febrero: "Estamos muy agradecidos de comunicar que nuestro hijo, Noah, ha estado evolucionando favorablemente durante su tratamiento. Y los médicos son muy optimistas acerca del futuro de nuestro pequeño niño", decía la familia en otro comunicado.

Retomando sus compromisos actorales, Luisana decidió regresar, acompañada de Bublé, con Noah ya recuperado y el pequeño Elías (1) a nuestro país. La actriz rompió el silencio en la conferencia de prensa por el fin del rodaje de la esperada película: "Gracias a Dios mi hijo está bien y siguen los controles. Estoy muy contenta y estamos muy contentos con mi familia. Estoy orgullosa del equipo que me acompañó en los momentos difíciles y todos nos acompañamos", destacó tan sonriente como tranquila.

La actriz, junto a Francella y el director Alejandro Maci, siguió: "Me esperaron y pusieron todo en pausa por mí, es una demostración de amor inexplicable. Me pasa en la calle, con mis compañeros y con toda la gente. Es diario y es muy lindo saber que la gente me quiere y las cadenas de oración. Creo que todo eso ayudó a que uno se mantenga fuerte y pude volver con ganas, por eso estamos a acá. Ver a mi hijo feliz, creciendo fuerte, me permitió volver a terminar esta película que tanto disfruté y tantas satisfacciones me dará".

Además, Luisana decidió volver a escribir en sus redes sociales y dejó un emotivo mensaje.

"Tengo la necesidad de multiplicar hasta el infinito mi agradecimiento ante tantas expresiones de amor. Desde que llegué a la Argentina no dejo de recibir demostraciones de cariño que me llegan a lo más profundo del corazón. Me siento bendecida y abrazada por la maravillosa energía que recibo a través de los buenos deseos y de la oraciones de tanta gente. Hoy quiero dedicarle un gracias de corazón a cada una de las personas que me dio fuerza cuando más la necesitaba. El amor de la gente es uno de los regalos más maravillosos que me ha dado mi profesión, es por eso que hoy más que nunca quiero decir GRACIAS. Gracias por acompañarme en el dolor, gracias por celebrar mi felicidad, gracias por ser parte de mi vida".