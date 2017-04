COPA DAVIS: QUIÉNES SON LOS POTENCIALES RIVALES DE LA ARGENTINA PARA EL REPECHAJE

La Argentina, campeón vigente de la Copa Davis, vivió un fin de semana melancólico, observando por TV cómo se definían los cruces de cuartos de final del Grupo Mundial. La dolorosa derrota de febrero pasado por 3-2 ante Italia, en Parque Sarmiento, no le dejó más opciones al equipo capitaneado por Daniel Orsanic que esperar los resultados de las distintas zonas continentales y aguardar el sorteo de mañana en Londres para conocer cuál será el rival de septiembre próximo en los play-offs, con el objetivo de conservar un lugar en la elite del certamen.

La Argentina tendrá cuatro opciones para actuar como local, entre el 15 y el 17 de septiembre: India, Hungría, Belarús y Colombia. Vale la pena un repaso de cada uno:

India: por el Grupo 1 de Asia/Oceanía, venció 4-1 a Uzbekistán, en Bangalore. El singlista mejor rankeado de India, Ramkumar Ramanathan (267º), ganó dos puntos. El dobles lo conformaron el experimentado Rohan Bopanna (24º; 37 años) y N. Sriram Balaji (223º).

Belarús: por el Grupo 1 de Europa/África, en Minsk, superó 3-1 a Austria. Belarús todavía ostenta al peligroso doblista Max Mirnyi (39 años; ex número 1, actual 34º). Ilya Ivashka (172º) y Egor Gerasimov (263º) fueron los singlistas que presentó.

Colombia: en un match en Medellín que se demoró por la lluvia, Santiago Giraldo (105º) derrotó al chileno Christian Garín por 6-7 (10-12), 6-3, 6-3, 6-7 (7-9) y 6-3, y definió 3-1 la serie por el Grupo 1 de las Américas. Los cafeteros cuentan con un valioso dobles: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (31º del tour).

Hungría: por el Grupo 1 de Europa/África, en febrero ya había vencido 3-1 a Eslovaquia. En esa serie, presentaron a dos jugadores que actuaron los tres días, Marton Fucsovics (152º) y Attila Balazs (276º).

La Argentina sería visitante ante Brasil, Kazakhstán y Holanda.

Brasil: en Ambato (Ecuador), el equipo brasileño arrasó 5-0 con el local, por el Grupo 1 de las Américas. Los brasileños ostentan un dobles de alta categoría, con Marcelo Melo (6º) y Bruno Soares (9º). Para los singles, cuentan con Thomaz Bellucci (67º), que eleva su rendimiento de local, y con el ascendente Thiago Monteiro (81º, 22 años).

Kazakhstán: en Astana, los locales superaron 4-1 a China, por el Grupo 1 de Asia/Oceanía. Mikhail Kukushkin, 78º y con 18 series disputadas, es el referente de un equipo que conserva a Andrey Golubev (423º; 29 años) y se renueva con Dmitry Popko (191º; 20 años).

Holanda: en Zenica (Bosnia) los holandeses triunfaron 3-1, por el Grupo 1 de Europa/África. Robin Haase (48º), con 19 series disputadas, es la bandera de un grupo que cuenta con un valioso doblista, Jean-Julien Rojer (21º; 35 años), y otro experimentado como Thiemo de Bakker (actual 434º; ex 40º).

Sólo hay un posible rival con el que la Argentina no jugó y con el que se definiriá por sorteo la condición de local:

Portugal: los europeos, que vencieron 4-1 a Ucrania en Lisboa, por el Grupo 1 de Europa/África, tienen en Joao Sousa (37º en single y 146º en dobles) a su carta principal. Además, Gastao Elias (90º) es un buen complemento.

Al equipo nacional, que conservará precisamente hasta septiembre el legendario trofeo de la Davis en el país, no le quedará otra que planificar lo mejor que pueda el repechaje, con el objetivo de mantener la categoría. Ese mismo fin de semana, las semifinales del Grupo Mundial serán Bélgica (superó 3-2 a Italia, en Charleroi) vs. Australia (3-2 a EE.UU., en Brisbane) y Francia (4-1 ante Gran Bretaña, en Rouen) vs. Serbia (4-1 frente a España, en Belgrado, con Novak Djokovic).

Cinco argentinos en el torneo de Houston. Tras una semana sin actividad en el ATP Tour, hoy comenzará la acción en el ATP 250 de Houston, el único torneo sobre polvo de ladrillo de los Estados Unidos. Leonardo Mayer, que venció al local Denis Kudla por 3-6, 6-4 y 6-4, y Machi González, que superó 6-3 y 6-2 al alemán Benjamin Becker, ingresaron en el cuadro principal. Hoy jugarán Juan Mónaco (defensor del título) vs. Dustin Brown (Alemania) y Nicolás Kicker vs. Noah Rubin (EE.UU.). Mañana se presentará Horacio Zeballos.

Delbonis, Schwartzman y Berlocq, en Marruecos. Tres argentinos debutarán mañana en el ATP 250 de Marrakech, en Marruecos, sobre polvo de ladrillo. Carlos Berlocq lo hará frente al francés Benoit Paire; el defensor del título Federico Delbonis ante el local Reda El Amrani (663º del ranking; recibió una invitación) y Diego Schwartzman, contra el croata Borna Coric.