LA DIFÍCIL DECISIÓN DE CALU RIVERO

Calu Rivero decidió dejar de usar WhatsApp, y ahora cuenta cómo vive tras haber borrado de su vida una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo.

La actriz, que cumplió 30 años hace pocos días, resolvió en febrero eliminar la aplicación de su teléfono, y lo mostró en Instagram

Ahora, en diálogo con María Laura Santillán para el Suplemento Clarín Mujer, Calu cuenta las consecuencias de su resolución.

"Sentía que estaba perdiendo la calidad de mis vínculos, todo terminaba siendo una fotito, cuando nos juntábamos, porque ya habíamos hablado todo por WhatsApp", explicó la eco warrior.

"Mis amigas ahora me llaman o veo mensajes a través de Instagram, uno pierde mucho tiempo por WhatsApp y a la vez tenés que estar respondiendo automáticamente, sino empiezan los mensajes de: '¿te pasa algo?', '¿estás enojada?', 'qué maleducada que me clavaste el visto'. Y quizás estoy en mi casa estudiando, leyendo o en mi tiempo libre. Me sentía acosada, sin aire", argumentó.

"El 60% libre en mi cabeza. Me levanto y no tengo mensajes. Mandame un mail pormenorizado, prefiero. Soy medio a la antigua. Los fines de semana no se habla de trabajo, sino nunca separás nada", observó.

"Quiero tratar de ser feliz sin molestar a nadie y vivir el aquí y el ahora. La calidad de vida, para mí, es fundamental. Nadie va a morirse por contestar más tarde un mensaje. Cuando cerré WhatsApp, el 93% se enojó porque lo tomó como algo personal. Cuatro o cinco me dijeron: 'Sos una genia, una valiente'. ¿Sabés lo que te hace sentir WhatsApp? Que no estás solo nunca. Estate solo, llegá al lugar y estate solo, sabé estar solo", destacó Calu.

Por último, la catamarqueña se refirió a la frase que se volvió su marca personal: "brillantina para mí, brillantina para todos".

"La frase 'brillantina' viene de mi relación con Sean Penn. Venía de un momento medio oscuro, había vivido situaciones feas y cuando lo conocí a él, fue todo lo opuesto. Fue todo luz. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, y dije 'brillantina para mí' porque entendí que enfrentaba un momento de luz después de tanta oscuridad. Me salió decir eso", explicó.

"Lo importante es no dejar de ser feliz, de vivir cada momento, todos los momentos, y no dejar de hacer cosas por lo que van a decir", completó Calu.